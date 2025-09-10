É cada vez mais certo que o adeus entre a seleção da Argentina e Nicolás Otamendi deverá acontecer num futuro próximo (possivelmente após o Mundial 2026).

Depois de ter feito o último jogo na Argentina, o central do Benfica partilhou agora uma mensagem a garantir que fez o último jogo… num apuramento.

Esta quarta-feira, depois da expulsão frente ao Equador (derrota por 1-0), algo inédito com a camisola da Argentina, o experiente central utilizou as redes sociais para agradecer o apoio que sempre recebeu e reforçar o orgulho de ser internacional albiceleste.

«Fico com as eliminatórias, que foram feitas com base no trabalho, dedicação e alegria. Porque para que as coisas corram bem, é preciso vir para desfrutar e saber representar esta camisola. Orgulhoso deste grupo hoje, amanhã e sempre! Vamos, Argentina! Este foi o meu último capítulo nas eliminatórias, obrigado por todo o apoio», partilhou no Instagram.

De referir que, com este vermelho frente ao Equador, Otamendi irá falhar o primeiro jogo no Mundial 2026, isto se for convocado por Scaloni.