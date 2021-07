Lionel Messi foi, naturalmente, o centro das atenções da festa da Argentina após a conquista da Copa América contra o Brasil.



Quase todos os jogadores da 'albiceleste' quiseram tirar uma fotografia juntamente com o troféu e com o sua capitão. Por sua vez, o astro do Barcelona preocupou-se em guardar uma recordação da noite histórica com o seu ídolo: Pablo Aimar, atual adjunto de Lionel Scaloni.



Veja a foto divulgada pela TyC Sports: