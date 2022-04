O Talleres de Cordoba foi goleado em casa pelo Defensa y Justicia, por 5-1, na nona jornada do grupo A da Taça da Liga Profissional da Argentina em futebol.

Esta foi a segunda derrota seguida do português Pedro Caixinha no comando técnico da equipa na prova, embora pelo meio o Talleres tenha vencido o Universidad Católica na Libertadores.

O Talleres é penúltimo no grupo A, com cinco pontos, os mesmos pontos do último classificado, o Atlético Tucuman.