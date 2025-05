A viver um arranque de temporada promissor, o Platense voltou a surpreender e, depois de triunfar no reduto do Racing, fez a festa na visita ao River Plate. Na madrugada desta quarta-feira, nos “quartos” do Torneio de Abertura da Liga da Argentina, os anfitriões até empataram aos 90+13 minutos, mas foram eliminados nos penáltis.

No River Plate, Acuña (ex-Sporting) e Enzo Pérez (ex-Benfica) foram titulares.

Depois de o extremo Taborda inaugurar o marcador a favor do Platense, aos 30m, o jovem Franco Mastantuono – médio de 17 anos – restabeleceu a igualdade aos 90+13m, de penálti.

Por isso, foi num clima de euforia entre 80 mil adeptos que a eliminatória avançou para o desempate por penáltis. Nessa fase, o avançado Ignacio Schor aplicou o 5-2 e selou a qualificação do Platense para as meias-finais.

O Platense vai voltar a jogar fora de portas, desta feita na casa do San Lorenzo, na noite de domingo (20h). Antes, na noite de sábado (22h30), o Independiente – que eliminou o Boca Juniors – vai receber o Huracán – que venceu o Rosario Central.

Assim, o Torneio de Abertura da Liga da Argentina pode conhecer um vencedor que não acontece desde 2007 – o San Lorenzo – ou desde 1994 – o Independiente.

Quanto ao Platense, o humilde emblema terminou em 6.º no Grupo B desta prova e revela-se a maior surpresa. Na última edição do campeonato foi décimo, a 12 pontos do campeão Vélez Sarsfield.