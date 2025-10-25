Ángel Di María selou a qualificação do Rosario Central para a Libertadores, na noite de sexta-feira. O astro argentino deu a vitória na visita ao Sarmiento Junin, de penálti (84 minutos), numa partida em atraso e referente à sétima jornada do Torneio de Encerramento do campeonato.

«Voltei para jogar na Libertadores. Agradeço aos meus colegas. Sinto-me como uma criança. Sinto-me parte do grupo desde o primeiro dia. Fui muito bem recebido e integrado», disse Di María no rescaldo.

A três rondas do término da fase de grupos, o Rosario Central está no topo do Grupo B, com 27 pontos, igualado pelo Dep. Riestra. Para os “oitavos” seguem os melhores oito classificados de Grupo A e B, assegurando também o apuramento para a Libertadores.