Está o caldo entornado na Argentina. O Rosario Central, de Ángel Di María, foi considerado campeão na secretaria com um título que nem existia. Ora, esta decisão foi tomada numa reunião com representantes dos clubes argentinos.

No entanto, o Estudiantes alega que não houve votação para esta decisão, não reconhecendo, portanto, o título do Rosario Central. Nesta sexta-feira as equipas mediram forças para os «oitavos» do Torneio Clausura.

Foi, então, pedido aos jogadores do Estudiantes que formassem uma guarda de honra para homenagear os mais recentes campeões. O pedido foi cumprido... de costas.

Segundo o TyC Sports , a iniciativa partiu do próprio plantel, e não da direção do clube, liderada por Juan Sebastián Verón. Com Dí Maria na frente, os jogadores do Rosario não pareceram afetados com o protesto dos adversários.

Di María comentou a atitude dos colegas de profissão, em flash interview após o jogo, afirmando que o Rosário Catedral não «procurou» pelo título.

«Nós não procurámos isso [a decisão do título]. Isso veio das equipas maiores e nós apenas aceitámos. Chamaram-nos para ir e fomos. Acredito que estavam todos os dirigentes e aprovaram. Não é culpa nossa que todos tenham aprovado. Nós sentimo-nos campeões», referiu o ex-Benfica.