Terminou a temporada para o Rosario Central. A equipa argentina, que conta com o ex-Benfica Di María, foi eliminada nos «oitavos» do Torneio Clausura, três dias depois de se ter sagrado campeão na secretaria.

Ora, nesta fase final do campeonato argentino, que funciona como mata-mata, o Rosario Central foi derrotado (1-0) pelo Estudiantes nos oitavos-de-final. Ángel Di María, como de costume, foi titular pela formação de Rosario.

No entanto, antes do jogo, deveria ter existido um corredor de honra por parte do Estudiantes, em homenagem ao título do Rosario Central. Pedido que os jogadores do Estudiantes viraram as costas, literlalmente. Edwin Steve , avançado colombiano, fez o golo solitário da partida à entrada da área com um belo remate (31m).

Com este triunfo (1-0), o Estudiantes marca encontro com o Central Cordoba nos «quartos». Já o Rosario Central caiu nos «oitavos» e terminou aqui a temporada.

Outros resultados:

Velez Sarsfiled 0-2 Argentinos Jrs

Central Cordoba 2-1 San Lorenzo