Eduardo Salvio, ex-jogador do Benfica está a ser procurado pela polícia, avançam vários jornais argentinos em manchete.

Segundo o Olé, o Clarín e a TyC Sports, Magui Aravena apresentou uma denúncia às autoridades, tendo acusado Salvio de a ter atropelado após uma discussão.

O Olé, que cita fontes policiais, informa que o incidente aconteceu por volta da meia-noite desta quinta-feira em Puerto Madero, um bairro de Buenos Aires e que tudo aconteceu depois da mãe dos dois filhos de Salvio ter encontrado o jogador do Boca Juniors no carro com outra mulher.

Essa versão é também veiculada pelo Clarín, o jornal de maior tiragem da Argentina, que escreve que Magui ficou com ferimentos numa perna e precisou de receber tratamento hospitalar.

Magui e Salvio tinham decidido separar-se há poucos dias após uma de uma década casados. Foi essa a informação dada pela ex-companheira do futebolista na denúncia polícial citada pela TyC Sports e na qual deu a sua versão do sucedido.

«Na data, local e hora indicados, aproximadamente, com a intenção de falar com o seu parceiro, dirigiu-se ao domicílio conjugal e ao chegar ao local observou a presença do seu esposo acompanhado por uma senhora no interior do seu veículo particular. A denunciante colocou-se à frente do automóvel no sentido de pedir para falarem e nesse moment o Sr. Salvio, com a intenção de deixar o local, começa a avançar, tendo atingido a denunciante com a roda dianteira do veículo na perna direita», pode ler-se.

Toto Salvio está acusado de «lesões em contexto de violência de género». Segundo o Olé, às 08h00 da manhã locais (12h00 em Portugal continental) a polícia ainda não tinha localizado o paradeiro do ex-jogador do Benfica.

(artigo atualizado)