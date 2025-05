Um sismo de magnitude 7,4 atingiu a Passagem de Drake, esta sexta-feira, tendo sido sentido na Argentina e no Chile.

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile lançou inclusive um alerta de tsunami para a região costeira de Magallanes, no Chile. Além do primeiro abalo, foram também sentidas três réplicas (5,4, 5,7 e 5,6) nos 15 minutos seguintes.

A agência pediu ainda às pessoas que «ajam com calma e sigam as instruções das autoridades», sendo que as atividades aquáticas e da navegação foram suspensas.