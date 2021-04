Faleceu esta sexta-feira Sérgio Saucedo, antigo avançado do Sporting, aos 61 anos.

Numa nota publicada no site oficial, os leões manifestam «pesar» pela morte do antigo jogador argentino.

Sérgio Saucedo representou a equipa principal do Sporting entre 1984 e 1986: fez 37 jogos e marcou 11 golos. Além do clube verde e branco, Saucedo jogou ainda no Sp. Braga e no Sp. Covilhã.