Gianluca Prestianni partilhou, esta sexta-feira, uma fotografia ao lado de Lionel Messi, num momento que certamente não vai esquecer tão cedo.

O médio do Benfica integrou as escolhas de Javier Mascherano para os sub-20 da Argentina e durante o estágio, «apanhou» o avançado do Inter Miami e aproveitou para registar o momento. Nos comentários, Otamendi e Di María, companheiros de equipa de Prestianni no Benfica, reagiram à fotografia.

Veja aqui a publicação de Gianluca Prestianni nas redes sociais: