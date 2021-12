Marcelo Gallardo decidiu continuar no River Plate. Foi o próprio treinador quem o anunciou, em conferência de imprensa marcada para o efeito, nesta sexta-feira e que acaba com a especulação em torno de um dos técnicos mais conceituados na América do Sul.

«Decidi continuar mais um ano. Depois de alguns dias de reflexão, que foram difíceis, porque não consegui quebrar a dinâmica do dia a dia e isso leva a que não me consiga isolar. Mas isso tem a ver com algo que eu sentia. Há algumas semanas, havia dito que ia avaliar a minha continuidade, ao fim de sete anos e meio. Era essencial ter algum tempo para refletir, porque esta instituição assim i exige. A verdade é que não tive muito tempo mas opto por continuar a estar aqui», disse o Muñeco.

O treinador esteve antes reunido com o empresário Juan Berros e Rodolfo D'Onofrio, presidente cessante do River Plate e que será substituído pelo atual vice Jorge Brito, vencedor das últimas eleições.

Nos Millonarios, Gallardo ganhou duas Taças Libertadores, uma Taça Sul-Americana, três Supertaças continentais, três Taças da Argentina, duas Supertaças argentinas e um campeonato nacional, conquistado precisamente esta época.