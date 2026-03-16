Depois de anunciado o cancelamento da Finalíssima entre Espanha e Argentina, inicialmente agendada para 27 de março, no Qatar, a Associação de Futebol Argentino (AFA) e a Conmebol acusam a UEFA de inflexibilidade. Conforme noticiado na última semana, palcos como o Estádio da Luz ou o Santiago Bernabéu, em Madrid, foram equacionados como alternativa, além de a Finalíssima adquirir o formato de duas mãos.

Se a UEFA acusou a AFA de intransigência, a resposta não se fez demorar, também via comunicado.

«A data alternativa solicitada não foi aceite devido ao curto prazo disponível. (…) No sábado, 14 de março, a AFA recebeu uma proposta para realizar a partida em Itália, a 27 de março. A Argentina aceitou a ideia sem objeções, exceto pela data, sugerindo o 31 de março. Infelizmente, a UEFA anunciou que não seria possível e a Finalíssima foi cancelada.»

De forma a preparar o Mundial 2026, a Espanha vai disputar um particular com a Sérvia a 27 de março.

A Finalíssima foi conquistada pela Argentina em 2022 e 1993, enquanto a França arrecadou o troféu em 1986.