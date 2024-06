O jogador argentino Ricardo Centurión foi dado como desaparecido, segundo os responsáveis do seu clube, o Velez Sarsfield, da Liga argentina. O avançado não dá notícias ao clube há dez dias.

Em entrevista à radio argentina La Red, Fabián Berlanga, presidente do clube, disse que estão a ser feitos esforços para localizar o jogador.

«Centurión desapareceu de um dia para o outro. Não sabemos nada dele. Estamos preocupados e a tentar localizá-lo pelo Google Maps, mas desligou o telefone. Passaram 10 dias», afirmou.

«Ele é um rapaz em recuperação. Estamos a dar-lhe todas as possibilidades de treinar. Esperamos recuperá-lo como pessoa e dar-lhe a oportunidade de estar no grupo, de ser mais um, e a partir daí, se estiver tudo bem, vamos tratá-lo como mais um jogador, como ele é», disse ainda o presidente do clube.

O passado do jogador é repleto de polémicas fora de campo, como acusações de suborno ou violência doméstica. Uma namorada de Centurión morreu num acidente de viação, em 2020.

A última vez que Centurión jogou foi em abril do ano passado. Tem contrato até ao fim do ano com clube.