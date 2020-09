Armand Duplantis bateu o recorde do mundo de salta à vara, ao ar livre, no decorrer do meeting de Roma, na Liga Diamante. Ao saltar 6,15 metros, o sueco limpou da história o mítico Sergey Bubka!

Nascido nos Estados Unidos, Duplantis bateu o recorde do mundo à segunda tentativa. O ucraniano Sergey Bubka tinha alcançado os 6,14 metros em julho de 1994.

Duplantis já tinha chegado ao recorde do mundo absoluto, que é o de pista coberta, com os 6,18 em fevereiro, batendo o registo do francês Renaud Lavillenie.