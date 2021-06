O Arouca iniciou esta quinta-feira a preparação para a próxima temporada, na qual está de regresso à Liga. Os trabalhos começaram com a realização dos habituais exames médicos, embora com muitas ausências.

Armando Evangelista teve à disposição 12 jogadores, enquanto Fernando Castro, Mateus Quaresma, Thales, Luiz Gustavo, Basso, Brunão, Heliardo, Adílio e André Silva estão a cumprir quarentena e Sema Velázquez está ao serviço da Venezuela, na Copa América.

«Levamos uma grande base [do plantel da última época] porque tem de ser e porque tem qualidade para isso. É importante uma entrada forte para ganhar alguma confiança. Essa base de jogadores que transita facilita o trabalho e a assimilação de processos, mesmo para os que chegarem. Vamos entrar com uma exigência maior, mas com os princípios que queremos para o nosso jogo», afirmou Evangelista, citado pela Lusa, acrescentando que o objetivo é a permanência e que isso «seria fantástico».

Já Joel Pinho, diretor desportivo, antecipou «mais entradas e saídas» no plantel arouquense e assumiu o desejo de contratar Leandro Silva, médio que esteve no clube na época transata, por empréstimo do AEL Limassol.

«A expectativa é estabilizar o Arouca na I Liga, com pés bem assentes no chão e fazer um campeonato tranquilo. Sabemos que temos de dar ainda mais de nós, mas certamente vamos fazer uma época tranquila», afirmou Arsénio, um dos jogadores mais experientes do plantel.