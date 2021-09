A Alemanha goleou na noite desta quarta-feira a Islândia, em Reiquejavique (0-4), saindo com a liderança reforçada no grupo J do apuramento europeu para o Mundial 2022, fruto dos empates no Arménia-Liechtenstein e no Macedónia do Norte-Roménia.

Na capital islandesa, os golos de Gnabry (4m), Rudiger (24m), Leroy Sane (56m) e Timo Werner (89m) construíram o êxito germânico. Houve ainda, aos 63 minutos, um golo anulado a Goretzka.

No Arménia-Liechtenstein, a equipa da casa, que tinha perdido a liderança para a Alemanha com uma derrota por 6-0 no passado domingo, ficou agora a quatro pontos dos alemães, com o empate a uma bola, que ditou também o primeiro ponto ao Liechtenstein.

Henrikh Mkhitaryan, estrela da Arménia, fez o 1-0 de penálti (45+5m), mas Noah Frick conseguiu igualar ao minuto 80.

Em Skopje, não houve golos entre macedónios e romenos.