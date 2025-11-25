O líder Ararat, treinado por Manuel Tulipa, foi derrotado na visita ao Pyunik (1-0), na tarde desta terça-feira, em acerto de calendário referente à terceira jornada do campeonato. Nos anfitriões, o central Filipe Almeida (ex-Feirense) foi titular, enquanto o avançado Vagner Gonçalves (ex-Gil Vicente) e o lateral Alemão (ex-Oliveirense) não saíram do banco.

Nos visitantes, o central João Queirós (ex-Mafra) e o médio Balanta (ex-Torreense) começaram de início, enquanto o lateral Hugo Oliveira (ex-Felgueiras) foi lançado na segunda parte. Por sua vez, o guarda-redes Bruno Pinto (ex-Felgueiras) e os avançados Welton (ex-P. Ferreira) e João Lima (ex-Alverca) não saíram do banco.

O único golo foi apontado ao minuto 18, pelo extremo espanhol Javier Moreno Sanchéz.

Assim, o Pyunik reforça o quarto lugar, com 26 pontos, igualando o Urartu, a cinco do Ararat (1.º). O Pyunik foi campeão em 2024, enquanto o Ararat fez a festa em 2019 e 2020. Quanto ao campeão em título, o Noah é quinto classificado ao cabo de 14 jornadas, com 22 pontos.

