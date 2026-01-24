O Sporting visita neste sábado o terreno do Arouca, num jogo em que os leões vão tentar aproximar-se do líder FC Porto e colocar alguma pressão sobre o líder, que só entra em campo na segunda-feira.

Para a partida desta noite, Rui Borges já poderá contar com o capitão Morten Hjulmand, que falhou os últimos dois jogos (Casa Pia e PSG) devido a castigos. Essa é uma alteração óbvia no onze leonino, mas há ainda dúvidas no eixo defensivo e nas laterais.

O Arouca-Sporting arranca pelas 18h00 e será arbitrado por Hélder Carvalho.

Confira as equipas prováveis na GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.

