O Sporting, campeão em título e líder isolado da Liga, abre nesta sexta-feira 13 a 5.ª jornada da Liga com o Arouca.

A equipa de Ruben Amorim tenta dar seguimento ao percurso imaculado no campeonato diante de uma das equipas-sensação da época passada, mas que perdeu neste defeso dois jogadores muito importantes: Mujica e, mais recentemente, Cristo González, que deverá ser rendido no onze por Pedro Santos.

Do lado dos leões, Franco Israel, devido à lesão de Kovacevic, é uma certeza na baliza, mas até à hora do jogo há dúvidas na defesa e no meio-campo: irá Nuno Santos, plenamente recuperado de lesão, estrear-se no onze nesta temporada? Qual será o trio defensivo? Daniel Bragança ou Morita com Hjulmand?

