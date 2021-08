Wendell já está inscrito na Liga Portuguesa de Futebol Profissional e poderá, desta forma, estrear-se com a camisola do FC Porto no duelo com o Arouca, agendado para sábado e referente à 4.ª jornada da prova.



O lateral esquerdo brasileiro foi confirmado como reforço na passada quinta-feira mas não entrou no leque de opções de Sérgio Conceição para o duelo no recinto do Marítimo (1-1), em que Marcano foi a opção para esse flanco defensivo.



Com a inscrição regularizada, o jogador de 28 anos está à disposição do treinador do FC Porto.



Wendell fez um jogo pelo Bayer Leverkusen na presente temporada, antes da mudança para o clube portista, alinhando 36 minutos no embate com o FC Lok Leipzig, a 7 de agosto.