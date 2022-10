Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca na flash interview à Sport Tv, depois da vitória caseira frente ao Sporting (1-0), em jogo da 11.ª jornada da Liga:

«Foi o que perspetivávamos para este jogo. Teríamos de sofrer, porque estávamos a jogar contra o Sporting, teríamos de ser muito confiantes e seguros quando roubássemos a bola e com capacidade de aproveitar os espaços face ao número elevado de atletas que o Sporting coloca entre linhas e na largura. Se eles lá estão, o espaço haverá de estar em algum lado e teríamos de ter um aproveitamento desse espaço. Em termos defensivos, teríamos de controlar o portador da bola, ter bola coberta e profundidade. Era um leque de dificuldades defensivas, mas fomos competentes nesse aspeto. Depois, salvaguardar que fizemos um golo, mas temos mais duas ou três oportunidades em que o Adán esteve muito bem. É verdade que o Sporting teve as suas também e em alguns momentos tivemos alguma felicidade na forma como defendemos e o Sporting não fez golo. O Sporting também teve a sua felicidade quando tivemos o Esgaio à frente do Adán, o Bukia em frente ao Adán, o Oday à frente do Adán também. Pelo trabalho, pela estratégia, pelos 90 minutos e por ser a primeira vez em que conseguimos pontos perante o Sporting, acho que estamos de parabéns.

Era importante ter os três da frente sempre mais pressionantes no portador da bola para que não houvesse bola descoberta. O Sporting tem jogadores muito rápidos e tecnicamente evoluídos na frente. Se lhes dessem largura e um para um, íamos ter problemas com isso. Fomos refrescando, mexendo com as características dos jogadores, mas nunca abdicando da estrutura inicial.

[O que demonstra este jogo] Demonstrou crescimento, que é natural. Estou na terceira época no Arouca e era isto que procurávamos, era este o projeto. Subir à Liga, procurar alguma estabilidade. Isto não vale de nada, mas este resultado prova que estamos num bom caminho, só e simplesmente. À 11.ª jornada, nada está ganho por termos somado três pontos com o Sporting. O nosso campeonato não está feito, passou mais um jogo, mas há muito pela frente e para se fazer. Estamos felizes, vamos festejar porque são três pontos, mas nada está ganho. Há que continuar, porque se não isto não vale de nada.»