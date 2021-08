Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações na sala de imprensa do Dragão depois da derrota por 3-0:

«Sabíamos das diferenças existentes. A tarefa seria sempre difícil. O tempo poderia ajudar-nos ao que pretendíamos. Entrámos bem, organizados e sem dar ocasiões ao FC Porto, apesar do domínio deles. Conseguimos equilibrar nesses primeiros minutos. Depois do 1-0 o FC Porto passou a estar mais confortável, principalmente em relação aos dois pontos perdidos na semana anterior. Se tivéssemos chegado ao intervalo no 0-0, podíamos ter mais espaço para sair na segunda parte e obrigaríamos o FC Porto a ter algum desconforto. Os números são exagerados.»



[sobre alegados erros do árbitro]

«Não ponho em causa em justiça os três pontos, mas há uma falta nítida sobre o Bukia antes do 2-0 e parece-me que a bola bate na mão do Marcano antes do 3-0.



[sobre a qualidade da exibição]

«Conseguimos cinco cantos no Dragão, contra quatro do FC Porto. Isso mostra a nossa ousadia e mesmo a posse de bola do FC Porto não foi avassaladora. Costuma ser mais dilatada para o FC Porto. Procurámos ser mais positivos.



[sobre as estreias de Dabbagh e Tiago Araújo]

«Achei importante dar minutos ao Oday [Dabbagh] e ao Tiago Araújo. Era importante sentirem o pulso à Liga e à equipa em competição. Ainda não estão identificados com nada na nossa forma de jogar. Vamos ter agora 15 dias para trabalhar e eles já não vão sentir aquele vazio no próximo jogo.