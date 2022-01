O treinador do Arouca, Armando Evangelista, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Belenenses (2-1), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Sai com sabor amargo?] «Sem dúvida que as incidências não nos foram muito favoráveis. Fizemos pelos três pontos e fizemos o suficiente para que isso pudesse acontecer. É óbvio que a expulsão cedo acabou por desmontar o nosso plano de jogo, depois em igualdade dominámos o jogo e fizemos o golo. Controlámos o jogo, até à outra expulsão, aí ficou mais difícil, havia muito desgaste. Isso prejudicou-nos. Fomos penalizados, mas mesmo assim a vontade de querer vencer ficou muito evidente. A quantidade de oportunidades que tivemos justificava outro resultado. Não me parece que tenha sido um jogo tão violento quanto isso para tantas expulsões.

[Mesmo com a segunda expulsão, acreditava que podia vencer?] Sim, e a prova disso é que com menos dois acertámos duas bolas no ferro. Fomos infelizes. A entrada do Pité foi para dar mais frescura física no meio, e sabíamos que nos últimos minutos ia haver muito jogo direto e o Pité é forte no jogo aéreo. Com um bocadinho de justiça, podíamos ter levado os três pontos. O futebol é isto. Sabemos que vamos continuar a sofrer, mas nós vamos continuar aqui, porque acredito que com esta vontade e com esta organização vamos conquistar mais pontos.

[Balanço da primeira volta da Liga] Perspetivava ter mais pontos, fizemos por isso e acho que devíamos ter mais pontos. No início da época, apontava para termos em média um ponto por jogo. Estamos aquém, por isso temos a segunda volta para ir atrás disso. Não estamos dentro do que eu perspetivava, mas também não estamos longe disso.

[É preciso melhorar nos jogos fora de casa] Sim, também é um dos fatores. E a verdade é que fora de casa não vencemos, mas temos tido prestações que se calhar com estrelinha podíamos ter outro tipo de resultados. Mas acredito que isto vai virar para o nosso lado.»