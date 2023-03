Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após o empate no Bessa frente ao Boavista no jogo de abertura da 23.ª jornada da Liga:

«Houve um equilíbrio grande em todos os parâmetros e isso reflete o que foi o jogo. Foi equilibrado, as duas equipas acabaram por encaixar uma na outra, permitindo muito pouco ao adversário. Na primeira parte criámos as oportunidades mais flagrantes. Na segunda o Boavista esteve mais tempo no nosso meio-campo, mas sem criar perigo efetivo à nossa baliza. Do que se passou, a divisão de pontos acaba por se ajustar [...] Mostrámos ser uma equipa personalizada, sem receio de ter bola e de jogar no último terço, mas o Boavista também nos criou dificuldades.»

«O Boavista está a atravessar a melhor fase da época e vem de um resultado expressivo fora de casa. Tem mostrado boas dinâmicas e agressividade na forma como encara os duelos. Temos de considerar este resultado como positivo. Fora de casa, nesta época perdemos apenas três jogos: Benfica, FC Porto e Sp. Braga. Levar um ponto face ao momento atual do Boavista penso que é positivo.»