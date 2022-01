O treinador do Arouca, Armando Evangelista, reconheceu este sábado que a deslocação ao terreno do Belenenses, da 17.ª jornada, pode valer mais do que três pontos.

Em conferência de imprensa, Evaneglista antecipou um duelo equilibrado no Estádio Nacional, este domingo, a partir das 20h30.

«São três pontos garantidos para a equipa que sai com eles e não permite à outra equipa que os some. Isso pode reforçar um distanciamento na tabela classificativa. Por isso, perspetivo um jogo equilibrado, muito pensado, até porque o Belenenses SAD tem demonstrado uma grande evolução na forma de jogar», afirmou, citado pela Lusa.

Apesar de o adversário lisboeta estar numa sequência de cinco derrotas consecutivas, o técnico arouquense não espera facilidades.

«Neste momento têm capacidade de jogar nos três corredores, nos corredores laterais principalmente. No corredor central têm um ou outro elemento com capacidade – o Afonso Sousa – para jogar entre linhas. Essas são as dificuldades que vamos ter pela frente, mas com a ambição de que podemos e queremos conquistar esses pontos para somar aos que temos. Estão-nos a fazer falta, uma vitória faz falta», confessou.

De resto, o próprio Arouca vai em quatro derrotas seguidas e Evangelista diz que o trabalho mental já vem desde o início da época.

«Uma equipa que vai perder mais jogos, tem que se preparar para perder mais vezes. Se estivermos à espera das derrotas para intervir mentalmente nos jogadores, não vamos a tempo. É um trabalho feito desde o início da época, mesmo na hora de contratar, os jogadores têm de saber a realidade que vão encontrar», argumentou.

Sobre o mercado, Armando Evangelista afirmou que é preciso ser-se criterioso: «Só que a verdade é que o próprio atleta ou agente espera por melhores perspetivas e por vezes temos de esperar pelo final do mercado para acrescentar qualidade. Contratar para não acrescentar mais vale estar quieto. São as leis do mercado que ditam isso mesmo, não é que o trabalho não esteja feito ou não estejam identificados alvos.»

No Arouca, Fernando Castro, Sema Velázquéz, Campi e Yam Moses são baixas devido a lesão, ao passo que Norbert e Or Dasa estão com covid-19 – Moses também está infetado.

O Arouca defronta o Belenenses este domingo, no Jamor, a partir das 20h30.