O Leixões desperdiçou uma oportunidade excelente para se aproximar dos cinco primeiros lugares na II Liga. A equipa de José Mota perdeu contra o Arouca, em Matosinhos, e viu o adversário a fugir na classificação.



Um golaço de Arsénio, ainda no primeiro tempo, decidiu o jogo e impôs a primeira derrota ao Leixões na era-José Mota. Os bebés do Mar vinham num ciclo de sete jogos seguidos sempre a pontuar - três vitórias e quatro empates - e caíram assim oito jogos depois.



Contas feitas, o Leixões mantém os 22 pontos e o Arouca passa dos 27 para os 30 pontos, apanhando o Desportivo de Chaves no quinto lugar.



CLASSIFICAÇÃO DA II LIGA