João Basso, jogador do Arouca, em declarações à Sport TV após a derrota com o Benfica, por 3-0, na 18.ª jornada da Liga 2022/23:

«Sabíamos da dificuldade do jogo, a qualidade do Benfica é muito nítida. O fator casa não ia fazer com que o jogo fosse mais fácil. Tentámos controlar a profundidade e o espaço entre linhas. Eles tiveram três remates enquadrados e fizeram três golos. Com estas equipas, não podemos dar o mínimo espaço, que eles fazem golo. São jogadores de muita qualidade que desbloqueiam o jogo com um pequeno toque. Tentámos, infelizmente não conseguimos. A nossa meta é fazer melhor do que fizemos. Faltam 16 jogos. a segunda volta por norma é mais difícil, mas vamos tentar fazer segunda volta competente.