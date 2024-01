O médio do Arouca, David Simão, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota na receção ao Benfica (3-0), em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Sobre o muito espaço nas costas da defesa] «A nossa proposta é sempre a mesma, seja com que equipa for. O Benfica á uma excelente equipa, mas não muda nada na nossa forma de jogar. Se não estou em erro, acabamos o jogo com mais remates e posse de bola do que o Benfica. Não há muitas equipas que consigam fazer isto. Nas poucas chances que criaram, o Benfica fez o golo. Ao invés, nós desperdiçámos uma grande oportunidade a acabar a primeira parte. Deixámos uma boa imagem, apesar de não haver vitórias morais.

O primeiro golo do Benfica não foi nenhum contra-ataque. É o Benfica, com poucos centímetros conseguem ter precisão. Têm jogadores diferentes. É sempre difícil, quer a pressionar alto, quer a defender baixo. Mas com esta postura, acertando alguns pormenores, vamos ganhar muitos mais jogos do que aqueles que vamos perder. Acho que 3-0 é demasiado pesado, apesar de o Benfica ser justo vencedor. Mas do que senti do jogo, não houve essa diferença de 3-0. Agora é pensar na Taça de Portugal, queremos ir mais longe. Falta muito campeonato, estamos num bom caminho, mas não chega, temos de fazer mais.»