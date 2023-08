Daniel Ramos, treinador do Arouca, assumiu a ambição de atingir a fase de grupos da Liga Conferência, apesar de considerar o objetivo «difícil», na véspera do primeiro jogo da terceira pré-eliminatória, frente ao Brann.

Após ter disputado as rondas preliminares da Liga Europa em 2016, o Arouca está de regresso aos palcos europeus, recebendo primeiro os noruegueses do Brann, às 19h00 de quinta-feira, antes de se deslocar ao Brann Stadion, em Bergen, uma semana depois.

Com vista a atingir o play-off da terceira competição de clubes da UEFA, o técnico arouquense aponta à ambição de não só ultrapassar a eliminatória, mas também chegar à fase de grupos. «Neste momento, não somos favoritos para chegar a uma fase de grupos, agora vamos lutar por isto. Primeiro, temos de ultrapassar o Brann, a eliminatória é importantíssima. Amanhã [quinta-feira] é a primeira parte e temos a ambição legítima de continuar em prova. Temos valia para isso e preparámo-nos bem», expressou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão à primeira mão.

O treinador reconhece que a diferença entre os «grandes» do futebol português e os restantes clubes nacionais no que toca ao rendimento em competições europeias existe, o que pode ser sustentado com a recente eliminação do Vitória de Guimarães diante dos eslovenos do Celje, na segunda pré-eliminatória da mesma competição, e, como tal, acredita em poder «encurtar o fosso».

«Chegar à fase de grupos é difícil, como é óbvio, mas não nos tira a ambição de chegar lá. Existe um fosso entre as melhores equipas do campeonato português e as seguintes, e compete-nos a nós, equipas com menos nomeada, encurtar esse espaço com a ambição que temos, os jogadores que chegam e o trabalho que é feito. É uma questão de tempo e há equipas a trabalhar bem em Portugal», explicou.

Daniel Ramos abordou ainda o facto de o Brann já levar 18 jornadas realizadas no campeonato da Noruega, reconhecendo que a diferença de ritmo competitivo é um fator a ter em conta, mas acredita que, com isso, se ganha um conhecimento maior do adversário. «É mentira se eu disser que não conta. O ritmo de jogo é algo que todas as equipas procuram e nenhuma equipa está no auge ao arranque, quer seja do ponto de vista físico, do conhecimento de jogo, é natural que eles tenham essa vantagem. Mas nós temos outras, se calhar, conhecemos melhor o Brann do que eles nos conhecem a nós», afirmou.

Quanto às características do atual quinto classificado da liga norueguesa, Daniel Ramos afirmou ser uma equipa bastante ofensiva, com necessidade de ter bola, algo que diz exigir cuidados redobrados da parte dos lobos, mas que pode também ser explorado.

Benji, Vitinho e Pedro Moreira são ausências confirmadas para a partida e ainda não foi desvendado se Miguel Puche, o mais recente reforço, estará na convocatória, que será revelada ainda esta quarta-feira.

Case ultrapassem os noruegueses, os arouquenses vão jogar a primeira mão do play-off fora, a 24 de agosto, e a segunda mão em casa, a 31 de agosto, com o vencedor da eliminatória entre o AZ Alkmaar, dos Países Baixos, e o Santa Coloma, de Andorra.