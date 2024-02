Daniel Sousa espera um jogo complicado diante do Desp. Chaves, que para o técnico está a viver o melhor momento da temporada. Deixa ainda um alerta à qualidade ofensiva do adversário, que conta com um dos melhores marcadores do campeonato, Héctor Hernández, com 12 golos apontados até ao momento.

«É um Desp. Chaves que talvez esteja a passar o melhor momento da época. Só perdeu duas vezes este ano, empataram fora com o Sp. Braga e estão com um dos melhores marcadores da Liga. Há uma série de fatores aos quais temos de ter atenção e estar em alerta. Será um jogo difícil, eles precisam dos pontos».

Daniel Sousa recusa qualquer tipo de favoritismo e lembra que o Desp. Chaves se reforçou durante o mercado de inverno. Quanto à inscrição do Arouca nas competições europeias, o técnico prefere manter os pés no chão e pensar jogo a jogo.

«Acho que o licenciamento para as competições europeias é um processo normal, porque a realidade é que conseguimos atingir esta posição na tabela. No entanto, continuamos a ter de ganhar os três pontos, é essa a exigência que nós passamos sempre. Nunca ganhámos em Chaves, mas os factos têm a importância que têm. Eles reforçaram-se bem em janeiro».