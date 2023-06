O Arouca anunciou esta sexta-feira a renovação de contratao com David Simão por mais duas temporadas, até 30 de junho de 2025. O médio, recorde-se, estava em final de contrato e ficava livre no final do mês.

Aos 33 anos, o esquerdino vai avançar para a sexta temporada ao serviço do Arouca, depois do regresso em janeiro de 2022. Ele que recentemente se tornou o jogador com mais jogos pelo clube na Liga.

Na temporada passada, David Simão realizou 39 jogos e realizou 6 assistências, tornando-se fundamental na conquista do segundo apuramento na história do clube para as competições europeias.