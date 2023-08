David Simão admitiu esta quarta-feira que a receção do Arouca ao Brann, da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, é um «jogo especial».

Esta será a segunda vez que o clube de Aveiro vai disputar as competições europeias, depois de em 2016 ter jogado as rondas preliminares de qualificação da Liga Europa.

«É um jogo especial, é uma competição diferente, que dignifica muito aquilo que é o nome do clube. Estamos não só a defender o nome de Arouca, uma vila inteira, como também a representar Portugal. Portanto, por si só acresce a responsabilidade, mas para a equipa é mais um jogo. Estamos bem cientes do que o jogo representa, mas focados como fizemos com o Rio Ave», disse, citado pela Lusa, em conferência de imprensa.

Capitão de equipa, o médio de 33 anos não reconhece favoritismo a nenhuma das equipas: «Partimos um bocado divididos, mas depende muito daquilo que a gente faça. Acho que serão maiores as possibilidades consoante aquilo que fizermos e metermos dentro do campo. Compete-nos a nós que esse favoritismo passe para nosso lado, perante o que fizermos e não no papel.»

David Simão reconhece que o Arouca sofreu baixas importantes no plantel, como João Basso, Oday Dabbagh ou Antony, mas garante que mantém a confiança no plantel.

«Como é óbvio, eram jogadores importantes, por isso é que geraram cobiça. Quem ficou, ficou muito feliz por eles, eram passos que eles queriam dar. Quem entrou, aportou também qualidade e, portanto, este tem sido o trajeto do clube, vendedor como outros tantos, e tem sido feito um esforço enorme para colmatar essas saídas», referiu.

David Simão considera que a equipa é diferente com Daniel Ramos, mas igualmente competente: «Acredito que seja outro Arouca, com ideias de um treinador diferente, com novos jogadores, não há réplicas, mas acredito piamente que é igualmente competente e a jogar bem.»

O Arouca recebe esta quinta-feira o Brann, a partir das 19h00. A segunda mão joga-se na Noruega, dentro de uma semana.