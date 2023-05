Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Estoril, num final de jogo com ânimos exaltados entre elementos dos bancos das duas equipas.

«Estamos a falar de um jogo emocional, mas há forma de o expressar e as pessoas têm de ter mais respeito. Há que saber ganhar e saber perder, mantendo a postura. Parece-me uma falta de respeito festejar de determinada forma. As pessoas têm de saber que a felicidade deles é a frustração do outro lado. Estamos numa altura em que parece que tudo é permitido e desculpável pela emoção do jogo. As coisas não são assim. Tem de fazer uma reflexão porque é triste quando não se sabe ganhar.»