Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota com o Estoril, que adia a festa do apuramento europeu. O Arouca tem dois jogos para somar um ponto.

O jogo estava equilibrado, até a pender mais para o lado do Arouca, tendo em conta as oportunidades e posse de bola. Em dois lances muito idênticos, um na primeira parte a jogarmos a favor do vento, a bola foi ao poste, na segunda parte foi golo do Estoril.

Continuámos a carregar, tivemos duas oportunidades claríssimas, mas não conseguimos marcar. O jogo é mesmo isto, por isso é que é apaixonante. Temos dois jogos para garantir um ponto para alcançar o objetivo a que nos propusemos para esta fase da época.

O futebol é isto. Há alturas em que falta um bocadinho de sorte e isso foi claro, não tirando o mérito ao Estoril. Tivemos a infelicidade de ficar sem o Antony na primeira parte, o que nos obrigou a mexer na estratégia. Mas temos de olhar para os jogos que faltam. Sentimo-nos orgulhosos pelo que fizemos até aqui e por estarmos a falar de um ponto para conseguir a vaga na Europa.»

[teve dois jogadores a aquecer desde o apito inicial]

«Sim. Estávamos com algumas dificuldades porque tivemos vários jogadores com indisposição gástrica. Provavelmente uma virose. Perante as queixas no final do aquecimento, temíamos que pudesse acontecer algum sentir-se mal.»

[sobre a ausência de Benji Michel da ficha de jogo]

«O Benji teve uma lesão grave e vai estar fora até ao final da época.»