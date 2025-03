Arouca e Estoril dividiram pontos em novo encontro da jornada 26, que terminou empatado a um golo. Na tarde deste domingo, no sopé da Freita, Sylla inaugurou o marcador a favor dos “Lobos”, num lance com culpas para o guardião Chamorro. Estavam decorridos 14 minutos.

Entre trocas, o Estoril alcançou o empate aos 90+2m, graças ao penálti convertido por Alejandro Marqués.

Em cima do derradeiro apito, Jason conquistou um penálti e Henrique Araújo fez o 2-1. Todavia, o VAR assinalou posição irregular ao ataque do Arouca.

Desta forma, o Estoril – que não vence há três rondas – segue no 8.º lugar, com 36 pontos, mais sete face ao Arouca (12.º). Aquando do retomar da Liga, o Arouca visita o Sp. Braga (4.º), enquanto o Estoril recebe o FC Porto.