Para lá da vitória caseira ante o Nacional por 3-0, na tarde deste sábado, o Arouca viu três jogadores impedidos de visitarem o FC Porto na sexta-feira (18h45), na 24.ª jornada. Enquanto o lateral Tiago Esgaio e o médio Van Ee viram o cartão amarelo, outro médio – Lee – foi expulso com duplo amarelo, depois de assistir e marcar.

Desta forma, Vasco Seabra perde três titulares intocáveis, podendo apostar em protagonistas como Popovic, Diogo Monteiro, Pablo Gozálbez ou Yellu Santiago. Além do trio, os médios Pedro Santos e Mateo Flores continuam lesionados.

Com três vitórias em quatro jornadas, o Arouca é 11.º classificado, com 26 pontos, oito sobre a zona de despromoção.