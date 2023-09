Cristo González, jogador do Arouca, em declarações aos jornalistas após o jogo com o FC Porto no Estádio do Dragão (1-1):

«Preparámos bem o jogo. Fizemos o que tínhamos de fazer. É muito difícil ganhar aqui, mas tentámos até ao fim.

É muito difícil aguentar o resultado aqui, é um campo muito complicado e não me lembro de ter visto na minha vida 20 minutos de descontos. Creio que foi a primeira vez que vejo isso, mas o árbitro decidiu assim. Fizemos um bom jogo e temos de seguir nesta linha.»

[FC Porto marca quase sempre no tempo de compensação. Estavam mais preparados mentalmente para isso?]

«Sim. Sabíamos que os jogos se têm complicado no final, mas é como em todo o campeonato. A Liga é muito competitiva e há que lutar pelos jogos até ao fim.»

[Especial marcar num estádio de um dos grandes clubes de Portugal?]

«É especial marcar sempre e ainda mais quando é para ajudar a equipa a pontuar.»