Naïs Djouahra, autor do golo do Arouca no Dragão, comenta, numa curta intervenção na Sport TV, a derrota por 3-1 frente ao FC Porto para a 24.ª jornada da Liga:

Arouca frustrado com a derrota

«Não há muito a dizer, todos viram o que se passou. As coisas não mudam... Estou muito orgulhoso da minha equipa e vamos dar tudo contra o Famalicão para ganhar.»

