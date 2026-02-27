Arouca
Há 11 min
Djouahra: «Não há muito a dizer, as coisas não mudam...»
Entre críticas, o avançado do Arouca mostra-se orgulhoso pela exibição da sua equipa no Dragão, apesar da derrota
RAS
Naïs Djouahra, autor do golo do Arouca no Dragão, comenta, numa curta intervenção na Sport TV, a derrota por 3-1 frente ao FC Porto para a 24.ª jornada da Liga:
Arouca frustrado com a derrota
«Não há muito a dizer, todos viram o que se passou. As coisas não mudam... Estou muito orgulhoso da minha equipa e vamos dar tudo contra o Famalicão para ganhar.»
