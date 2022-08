Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Gil Vicente por 1-0:

«Qualquer início com um golo acaba por beneficiar quem marca. Na segunda parte, o Gil Vicente carregou, arriscou mais, o que nos obrigou a uma organização defensiva diferente da da primeira parte. Mérito do Gil Vicente, uma equipa com qualidade. Pelo que fizemos na primeira parte, justificámos o golo. Depois, o Gil Vicente pôs à prova a nossa organização defensiva. Na segunda parte, podíamos ter tido outro tipo de gestão com bola e criado mais problemas em transição ofensiva. Acabámos por ter duas oportunidades, mas o Andrew faz duas excelentes defesas. Acaba por ser um jogo que nos traz três pontos, aquilo que procurávamos.»

[importância do golo madrugador]

«Acho que não facilitou, até dificultou, porque na segunda parte o Ivo (Vieira) arriscou mais. Se calhar, deixou menos gente do que costuma fazer nos equilíbrios defensivos, o que nos causou muitos problemas em termos defensivos. Obrigou-nos a ter a equipa muito junta e unida para controlar a largura. Se o golo não tivesse sido tão madrugador, provavelmente o Gil Vicente não tinha arriscado tanto como fez na segunda parte.»

[entrosamento dos reforços]

«Sem as ausências que temos, provavelmente não jogaria com seis caras novas (no onze inicial). Isto é um processo contínuo, que vai crescendo. Estou satisfeito pela forma como eles têm vindo a crescer e aceitado o que temos passado. Por isso é que jogaram seis e estou satisfeito por aquilo que deram, por terem procurado pôr em prática o que temos trabalhado. Este é o caminho, difícil de percorrer, mas tem de ser desta forma que temos de continuar a querer crescer.»

[mensagem à equipa]

«Um jogador, quando trabalha com esta equipa técnica, tem de saber que vai perder, empatar e ganhar. Tem de saber lidar com os resultados da mesma forma. O nosso valor é intacto, eles têm de saber lidar com a frustração e as alegrias. No primeiro jogo do campeonato houve essa frustração de não termos conseguido conquistar pontos. Hoje, eles estão mais contentes, mas já passou. Há que preparar o próximo jogo.»

[qualidade do plantel]

«Houve uma preocupação muito grande na construção deste plantel. Houve oportunidade de fazer chegar vários jogadores para dar maior equilíbrio, alguns com caraterísticas mais polivalentes. Ter dois jogadores por posição não tão diferentes como no ano passado aumenta a competitividade interna e dá mais opções ao treinador.»