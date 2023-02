FIGURA: Arruabarrena (Arouca)

Que grande exibição. Arruabarrena impediu que o Gil Vicente ficasse com os três pontos em casa. Duas espantosas defesas e outras tantas de enorme dificuldade mantiveram o empate na partida. Excelente exibição do guardião uruguaio.

MOMENTO DO JOGO: Defesas de Arruabarrena

Se na primeira parte tinha feito aquela que achávamos ser a defesa do jogo, a parar o remate de Alipour, na segunda, quando os galos carregavam, fez mais uma que superou a primeira. Murilo, de fora da área, rematou em arco e o esférico levava selo de golo, mas Arruabarrena parou; de seguida, Navarro cabeceou ao cantinho, mas o uruguaio foi lá busca-la.

OUTROS DESTAQUES

Vítor Carvalho (Gil Vicente): O médio do Gil Vicente não sabe jogar mal. Sempre muito ativo, quer a atacar, quer a defender, é o pêndulo da equipa gilista. Estava no sítio certo e teve cabeça para fazer o empate.

Alipour (Gil Vicente): Foi sempre um dos mais inconformados e, se calhar, aquele que merecia mais o golo. Viu O guarda-redes do Arouca negar-lhe o golo, ainda no primeiro tempo, com uma espantosa defesa.