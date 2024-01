O Arouca anunciou esta segunda-feira a contratação de Yanis Hamache, internacional argelino, que regressa à Liga após uma passagem de dois anos e meio pelo Boavista.

O lateral esquerdo, nascido em França e formado no Nice, passou a última meia temporada no Dnipro, da Ucrânia, e torna-se agora reforço oficial do Arouca para o resto da temporada.