Armando Evangelista tem feito os adeptos do Arouca sorrir com os resultados apresentados dentro do campo, mas a participação do técnico na vida do clube não fica por aí.

Esta sexta-feira, Evangelista cumpriu o sonho de Manuel Gonçalves, um homem de 102 anos que tinha o sonho de conhecer o treinador que orienta os arouquenses.

O timoneiro do atual sexto classificado da Liga deslocou-se até ao Lar da Santa Casa da Misericórdia de Arouca para celebrar o 102.º aniversário do senhor Manuel, cumprido na quinta-feira.

