A visita do Arouca à Noruega, para o segundo jogo com o Brann, relativo à segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, vai contar com arbitragem do belga Bram Van Driessche, informou a UEFA esta segunda-feira.

A equipa do juiz belga conta com os árbitros assistentes Yves De Neve e Jo de Weirdt, enquanto Kevin Van Damme será o quarto árbitro.

Recordamos no primeiro jogo, em Arouca, a equipa comandada por Daniel Ramos venceu por 2-1, com golos de Rafa Mujica e Cristo González.

Este segundo jogo está marcado para as 18h00 da próxima quinta-feira.