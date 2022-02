Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, na conferência de imprensa após a derrota frente ao FC Porto em jogo da 21.ª jornada da Liga:

«O Arouca fez uma primeira parte quase perfeita no que diz respeito à organização defensiva. Era a estratégia que trazíamos para este jogo. Tivemos a capacidade de importunar o último reduto do FC Porto. Na segunda parte, sabíamos que íamos ter um FC Porto com uma entrada fortíssima. Tínhamos de manter a organização e a concentração. Não foi isso que falhou. As individualidades acabaram por fazer a diferença. O primeiro golo é um lance individual e desbloqueia o jogo. Acaba por colocar o FC Porto mais confortável e a dar-lhes mais espaço. Em termos estratégicos, não houve grande diferença entre as equipas, em termos individualidades já não é a mesma coisa... Sentimos o FC Porto desconfortável, desconfiado em relação ao que poderia ser o desfecho deste jogo. Foi decidido num remate fora da área e duelo individual no ar em que o FC Porto acaba por ser mais forte.»

«Dignificamos Arouca, merecemos estar nesta Liga. Temos dado uma boa resposta. Sabemos que vamos sofrer durante o campeonato e que é um caminho difícil, mas com esta atitude e qualidade podemos ter sucesso.»

[Sobre as lesões] «O Dabbagh fez um traumatismo, uma entorse no joelho na semana passada. Neste jogo, tivemos a lesão do David Simão. Sabíamos que era um risco utilizá-lol, porque vem de uma longa paragem e faz três jogos seguidos. Não descansou. São riscos que temos de correr. É difícil fazer essa gestão, face aos recursos que temos. Mas é uma lesão muscular. Penso que o David é recuperável.»