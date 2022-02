Armando Evangelista, treinador do Arouca, na flash interview à SportTv, após a derrota diante do FC Porto, por 2-0:

«[O que fez a diferença na segunda parte?] Defrontámos a melhor equipa, que vai em primeiro lugar no campeonato, muito intensa. Sabíamos as dificuldades que íamos encontrar e que teríamos de ser muito rigorosos em termos estratégicos e de organização defensiva para equilibrar o jogo. Nos primeiros 45 minutos, fomos exemplares nisso mesmo, muito organizados, sabíamos onde e como poderíamos, após ganhar a bola, procurar espaços e sair com algum perigo. Fizemo-lo algumas vezes, nem sempre da melhor maneira, mas os espaços estavam lá, a bola entrou. Por vezes, a definição no último terço não foi a mais desejada, mas na primeira parte, da forma que tapámos os caminhos ao FC Porto, roubando a bola, pondo em termos defensivos o FC Porto atento - porque estávamos a sair com qualidade -, penso que foi uma primeira parte positiva. Sabíamos que o FC Porto ia ter uma entrada muito forte na segunda parte, estávamos precavidos para isso mesmo, compreendemos e analisámos a estratégia que o FC Porto ia trazer para a segunda parte, mas depois as individualidades fazem a diferença. O primeiro golo desbloqueia o jogo, com um jogador com capacidade para desferir um remate potente. Acho que em termos de organização o jogo estava equilibrado, mas as individualidades fizeram a defesa na segunda parte.

[Tornou-se difícil reagir?] Sem dúvida. Houve algumas paragens. Desde já, espero que o Diogo [Costa] recupere rápido e as melhoras para ele. Mas foi uma paragem muito prolongada, que acabou por prolongar e tornar o jogo lento para as aspirações do Arouca em correr atrás do resultado e com o FC Porto pela frente isso não abona a nosso favor. Tentámos, mexemos, não deu mas estou muito satisfeito pelo que fizemos na primeira parte.

[Perda de David Simão] Foi importante, porque ele tinha entrado porque achávamos que podia alternar com o Arsénio e buscar a profundidade das costas do lateral do FC Porto, mas o Leandro [Silva], não tendo essas características desempenhou e bem a mesma função. É o futebol, temos de ter opções e soluções para o que o jogo nos dá. Satisfeito pelo que o Leandro fez.

[Jogo com o Marítimo já com reforços] Sabemos que é importante somar pontos, é um jogo em casa e tudo vamos fazer para o ganhar. Em relação aos reforços, aqueles que estão maiss próximos de dar o seu contributo na máxima plenitude hoje estiveram aí. Os outros ainda estão atrasados em relação ao pretendido, como o Alan [Ruiz] e o [Wellinton] Nem, que vêm de um período de férias prolongado de dois meses e é preciso dar tempo.»