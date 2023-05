Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o FC Porto por 1-0:

«Sabíamos das dificuldades que íamos encontrar. As diferenças são evidentes. A entrada do FC Porto não surpreendeu. Foi muito forte, deram-nos pouco espaço para ter bola.

Também não fizemos o que nos competia principalmente no primeiro tempo [com bola]. Exagerámos na bola longa quando temos qualidade para ligar setores, atrair, ir poder buscar profundidade e espaço entre linhas.

Face à pressão e ao caudal que o FC Porto nos criou na primeira parte, fomos muito bem organizados defensivamente. Pena foi o golo sofrido em cima do intervalo. Parece-me que na segunda parte, com os 15 minutos que tinha para conversar com ele, a história podia ser outra.

A verdade é que no único momento em que temos um posicionamento incorreto na nossa linha defensiva, o FC Porto faz golo. Equipa grande aproveita este tipo de situações.

Na segunda parte fomos mais Arouca, mais aquilo que temos sido ao longo da época. Mas o FC Porto, em vantagem, ficou mais confortável defensivamente e com jogadores rápidos na frente a aproveitar as nossas costas, não é fácil. Estancámos e não permitimos grandes oportunidades de golos. Pena não podermos tirar ponto nenhum deste jogo. Mas tentámos, arriscámos, juntámos dois avançados. (...) Mas o FC Porto foi competente a defender e não permitiu que criássemos grandes situações de golo. Mas podíamos ter saído daqui com outro resultado. Trabalhámos, tentámos e ninguém nos pode acusar do contrário.»

[Posição do Arouca permite passar por cima das derrotas de outra forma?

«Quando treinamos um clube com a dimensão do Arouca, uma das prioridades é preparar os nossos jogadores para saberem perder também. Um clube com esta dimensão vai perder algumas vezes e tem de saber lidar com a frustração de não poder ganhar sempre. Não há frustração por perder, por não somar.

[Cumpriu um marco histórico e tornou-se no treinador com mais jogos da história do Arouca]

«Acima de tudo, parece-me que houve aqui uma empatia e química muito grandes. O presidente é uma pessoa de fácil trato e comungamos das mesmas ideias e sabemos o que queremos para o clube. Isto é o reflexo de três anos de trabalho. As coisas encaixaram-se e este número de jogos deixa-me orgulho e esta vila soube acolher-me bem e integrei-me facilmente. É o somatório disto tudo que fez com que fosse possível chegar a esta marca.»