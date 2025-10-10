O Arouca triunfou, na manhã desta sexta-feira, num particular em casa com o Académico de Viseu (2-1). Os “Lobos” de Vasco Seabra até estiveram em desvantagem, face ao golo do médio João Guilherme (53 minutos), mas operaram a reviravolta graças aos avançados Trezza e Barbero, que marcaram aos 68 e 72m, respetivamente.

No calendário do Arouca segue-se a visita ao Portimonense, na Taça de Portugal, a 19 de outubro, e a visita ao Benfica, para a Liga, na noite de 25 (20h30). Os “Lobos” ocupam o 11.º lugar do campeonato.

Por sua vez, o Académico de Viseu (15.º na II Liga) recebe o Gil Vicente a 18 de outubro, na Taça de Portugal.

