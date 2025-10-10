Arouca
Há 34 min
Arouca aplica reviravolta sobre Ac. Viseu antes da Taça de Portugal
Emblema da Liga prepara visita a Portimonense e Benfica
SS
Emblema da Liga prepara visita a Portimonense e Benfica
SS
O Arouca triunfou, na manhã desta sexta-feira, num particular em casa com o Académico de Viseu (2-1). Os “Lobos” de Vasco Seabra até estiveram em desvantagem, face ao golo do médio João Guilherme (53 minutos), mas operaram a reviravolta graças aos avançados Trezza e Barbero, que marcaram aos 68 e 72m, respetivamente.
No calendário do Arouca segue-se a visita ao Portimonense, na Taça de Portugal, a 19 de outubro, e a visita ao Benfica, para a Liga, na noite de 25 (20h30). Os “Lobos” ocupam o 11.º lugar do campeonato.
Por sua vez, o Académico de Viseu (15.º na II Liga) recebe o Gil Vicente a 18 de outubro, na Taça de Portugal.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS