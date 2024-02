Francisco Matos, adjunto de Daniel Sousa [expulso], substituiu o treinador principal nas declarações à Sport TV, depois da vitória do Arouca sobre o FC Porto (3-2), em jogo da 21.ª jornada da Liga:

O Arouca nunca tinha vencido o FC Porto em casa. A equipa técnica está satisfeita com este triunfo?

- Efetivamente, é um motivo de grande orgulho para todos nós, a equipa teve uma entrega fantástica, foi incansável e, mais uma vez, estamos a demonstrar a evolução que ao longo dos jogos temos vindo a mostrar. Isso é fruto da alegria, da união e da solidariedade que o grupo tem.

Além de ter marcado cedo no jogo, o Arouca conseguiu reagir ao momento em que o FC Porto empata. Onde é que o Arouca descobriu o ouro dentro da equipa adversária?

- Tivemos uma boa entrada no jogo, depois é natural que o FC Porto venha para cima. Na primeira parte tivemos ali momentos em que perdemos um pouco do controlo que era o nosso processo e baixámos bastante, mas conseguimos ter uma boa reação, conseguimos segurar espaços que já tínhamos definido durante a semana.

O que significa isto que a equipa está a conseguir, com recordes e vitórias importantes?

- Os recordes não são importantes, o importante é o desenvolvimento do trabalho que fazemos ao longo da semana e ir indo, passo a passo, subindo na tabela e consolidando a nossa posição.

A equipa já sabe o que tem de fazer, mesmo com o treinador na bancada?

- Isso é fruto do trabalho, as ideias têm vindo a ser implementadas, como a crença. Esta energia e sintonia acabam por dar os seus frutos. Vamos continuar a trabalhar e a pensar no próximo jogo com o Casa Pia.