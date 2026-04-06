Num invulgar horário (18h45) deu-se o duelo canarinho entre Arouca e Estoril, no final da tarde desta segunda-feira. Esperava-se, como é tradição, um encontro entretido. Os estorilistas entraram a vencer com um grande golo, mas os arouquenses consumaram nova reviravolta, vencendo por 3-2. Um resultado conquistado à imagem do que já fizeram frente ao Estoril noutras ocasiões.

Quanto às escolhas dos treinadores, Vasco Seabra promoveu o regresso de Barbero, não podendo contar com o castigado Trezza. Por sua vez, Ian Cathro, com um banco de suplentes reduzido, promoveu tripla alteração, com as entradas de Pedro Amaral, Orellana e Lacximicant, em detrimento de Pedro Carvalho, Ferro e Rafik Guitane.

Recorde a história deste jogo da 28.ª jornada.

Nas épocas festivas é tradição os portugueses juntarem-se em família e confraternizarem, com algum álcool à mistura. Em Arouca não é exceção e este encontro foi prova disso, dado que as equipas proporcionaram um encontro entretido, mesmo que nem sempre bem jogado. Apesar das nuances em que se distinguem, vimos duas equipas com futebol positivo e blocos subidos. Os estorilistas exploraram as costas da defensiva arouquense, enquanto os anfitriões capitalizaram as ofertas.

Ao terceiro minuto, Xeka abriu a champagne sem meias medidas, estourando a garrafa. O guardião Robles enviou uma bola longa para as costas da defensiva, pela esquerda, e João Carvalho fez o que melhor sabe: assistir. O capitão atingiu a 12.ª assistência no campeonato, uma vez que Xeka, à entrada da área, desferiu um arco indefensável. Estreia a marcar!

Não tardou até à resposta arouquense. Depois de uma perdida incrível de Barbero, o espanhol redimiu-se logo de seguida, ao capitalizar um lance que começou com um passe falhado de Robles. Foi o sexto golo do avançado na época.

Até ao intervalo, o encontro perdeu chama. As equipas pressionavam-se com blocos altos, o que condicionou a construção. Em cima da meia-hora, André Lacximicant levou o Estoril pela esquerda e cruzou para o segundo poste, onde Begraoui dominou e disparou para o 18.º golo na Liga. À atenção de Mohamed Ouahbi, o novo selecionador de Marrocos.

E por falar em Lacxmicant, o avançado voltou a brilhar quatro minutos depois. João Carvalho procurou-o na profundidade e o extremo picou sobre Arruabarrena. Teria sido o 3-1, não fosse o golo anulado porque o avançado jogou com a mão.

No último lance do primeiro tempo, o Arouca resgatou o empate. Djouahra enviou a bola para o coração da área, onde Barbero assistiu o central Fontán, que só teve de encostar. Nota para a passividade defensiva do Estoril.

Aumentou a chuva, diminuiu o perigo

Num contraste disruptivo com o clima dos últimos dias, todo o segundo tempo disputou-se sob fortes chuvadas. Coincidentemente, o encontro perdeu fulgor. Mas os arouquenses entraram bem, pois marcaram. Ao minuto 55, o capitão Tiago Esgaio efetuou um lançamento longo para a área, onde, no primeiro poste, ninguém a conseguiu jogar, acabando na cabeça do baixinho Pablo Gozálbez. Apesar do metro e 71, o espanhol cabeceou colocado. Nova estreia a marcar, mas com cartão amarelo, uma vez que puxou a camisola para a cara.

Daí em diante, o jogo perdeu encanto. Só nos últimos minutos é que apareceram mais oportunidades. Puche, solto na área, cabeceou ao lado. Para o Estoril, Pedro Carvalho cabeceou por cima, sozinho, após cruzamento à esquerda.

O Arouca celebrou a potencial manutenção perante 1419 espectadores. Os lobos subiram ao 11.º lugar, com 32 pontos, oito de vantagem sobre a zona de despromoção. O Estoril encaixou a segunda derrota consecutiva e continua no 7.º lugar com 37 pontos.

A Figura: Iván Barbero

De regresso após cumprir castigo, o ponta de lança espanhol veio extremamente inspirado. Referência no centro do ataque, e revelando boa capacidade para segurar a bola e distribuir jogo, contribuiu diretamente para o triunfo. Foi o autor do 1-1, redimindo-se de uma perda que registara no lance anterior. Em cima do intervalo foi altruísta e assistiu Fontán para o 2-2.

O Momento: o golo da vitória, minuto 55

Poderíamos destacar o golaço de Xeka, o golo anulado a André Lacximicant, os bons pormenores de João Carvalho ou dois golos do Arouca. Mas o destaque vai para o golo de Pablo Gozálbez. Ele que mede um metro e 71, certo é que fez o golo da vitória, estreando-se a marcar.

Positivo: mais um espetáculo entretido entre Arouca e Estoril

Já vai sendo tradição. Na primeira volta assistimos a um 4-3 para o Estoril, com bons golos. Hoje nem sempre se jogou bem, mas somaram-se vários momentos de relevo. Por mais jogos assim!